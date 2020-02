Όταν ο Τζέισον Ουίλιαμς πάσαρε με τον αγκώνα (vid)

Ο Τζέισον Ουίλιαμς ήταν από τους πιο ευφυείς γκαρντ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι γνωστός για την ικανότητά του στην πάσα, μία εκ των οποίων φέρει τη δική του... σφραγίδα.

Σαν σήμερα πριν 20 χρόνια στο Rookie Game ο Ουίλιαμς παρουσίασε την πάσα με τον αγκώνα.

Εκπληκτική έμπνευση και εκτέλεση...

On this date 20 years ago, @55buckets used his patented elbow pass in the 2000 Rookie Challenge! #NBARisingStars begins Friday (2/14) at 9pm/et on TNT. pic.twitter.com/SxmAwNTVw7

— NBA History (@NBAHistory) February 12, 2020