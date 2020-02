Χάρντεν: Το μοναδικό και σπάνιο στατιστικό με τις προσπάθειες που παίρνει! (pic)

Απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς επιχείρησε 16 τρίποντα και 18 βολές! Αυτό ήταν το 22ο παιχνίδι της καριέρας που είχε τουλάχιστον 15 προσπάθειες για τρίποντο και άλλες 15 προσπάθειες από τη γραμμή των βολών.

Προσέξτε τώρα: Στην ιστορία του ΝΒΑ έχει συμβεί συνολικά άλλες επτά φορές απ' όλους τους παίκτες που αγωνίστηκαν στα παρκέ του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη. Είπατε κάτι;

Most career games with 15+ 3PA and 15+ FTA:



22 - James Harden

7 - all other players in NBA history combined pic.twitter.com/vFEdbqE5rR

— StatMuse (@statmuse) February 12, 2020