Χάρντεν: Συνήθεια οι 30άρες και οι 40άρες κόντρα στους Σέλτικς! (pic)

Ο «μούσιας» είχε 42 πόντους στη νίκη των Ρόκετς επί των Σέλτικς με 116-105 και έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με τρία σερί ματς κόντρα στην ομάδα της Βοστόνης έχοντας σημειώσει τουλάχιστον 40 πόντους.

Οι τρεις προηγούμενοι που τα είχαν καταφέρει; Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (και μάλιστα δύο φορές), Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και Κόμπι Μπράιαντ. Μάλιστα είχε 30+ πόντους κόντρα στους Σέλτικς στα επτά από τα οκτώ τελευταία μεταξύ τους ματς!

James Harden has scored 30 pts in 7 of his last 8 meetings vs the Celtics; including three straight 40-pt games.

Harden joins Wilt Chamberlain (2 streaks), Kareem Abdul-Jabbar & Kobe Bryant as the only players to record three straight 40-point games against the Celtics. pic.twitter.com/zPL9sfa3if

