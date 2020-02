«Όργια» των Ουέστμπρουκ και Χάρντεν στην νίκη των Ρόκετς επί των Σέλτικς! (vid)

Απίθανα πράγματα από τους σταρ του Χιούστον, που πήραν την ομάδα τους από το χέρι και την οδήγησαν μέχρι την νίκη κόντρα στους Σέλτικς.

Ο Ουέστμπρουκ είχε 36 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Χάρντεν είχε 42 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Και οι δύο μαζί είχαν 78 πόντους και 18 ριμπάουντ από τους 116 που έβαλε συνολικά η ομάδα τους.

Το πείραμα για τους Ρόκετς συνεχίζεται και με τους δύο σταρ τους σε τέτοια δαιμονιώδη κατάσταση, σίγουρα κανείς δεν θα σταθεί στο ύψος που τους λείπει.

Harden and Westbrook lit it up tonight:

78 combined Pts

18 combined Reb

W against Boston pic.twitter.com/KDA6rjXBns

