Πέρκινς: «Σκέφτομαι τον Ίρβινγκ και μου έρχεται να κάνω εμετό» (pic)

Σε καμία εκτίμηση δεν έχει τον Κάιρι Ίρβινγκ ο Κέντρικ Πέρκινς και φροντίζει να το ξέρει όλος ο κόσμος. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην NBAer που έχει περάσει 8 χρόνια στους Σέλτικς σχολίασε για την παρουσία του άσου των Νετς στην Βοστόνη και τα συναισθήματα του δεν θα μπορούσαν να είναι χειρότερα.

«Ο Ίρβιγκ δεν ήθελε να παίξει γι' αυτή την ομάδα, κάθε φορά που τον σκέφτομαι μου έρχεται να κάνω εμετό».

.@KendrickPerkins: "Kyrie Irving didn’t want to play for this franchise. Every time I think of that guy, I want to throw up." pic.twitter.com/hlU7djJU7J

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) February 12, 2020