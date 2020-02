Σίξερς-Κλίπερς: Μανούρα και παραλίγο ξύλο Εμπίντ με Μόρις (vid)

Με την ένταση του αγώνα να είναι μεγάλη, όσοι πίστευαν πως στην αναμέτρηση των Σίξερς με τους Κλίπερς θα έβλεπαν και ξύλο έπεσαν πολύ κοντά. Για την ακρίβεια υπήρξε μια μανούρα ανάμεσα στους Εμπίντ και Μόρις. Συγκεκριμένα ο Καμερουνέζος είδε τον αντίπαλό του να του… κλειδώνει το χέρι και αντέδρασε, ο Μόρις όχι μόνο δεν το άφησε να περάσει έτσι, αλλά τον έσπρωξε δυνατά και παραλίγο να γίνει χαμός. Ο Εμπίντ μάλιστα έδειξε να το χαίρεται και με το παραπάνω κάνοντας νόημα στον κόσμο να συνεχίζει να φωνάζει ακόμα πιο δυνατά.

EMBIID AND MORRIS GOT INTO IT pic.twitter.com/heEVwLW7po

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 12, 2020