Σίξερς-Κλίπερς: Ο Λέοναρντ καρφώνει και ο Έρβινγκ τον παραδέχεται (vid)

Μόλις τέσσερα ματς έχει σήμερα, αλλά το θέαμα δεν μας λείπει. Θέαμα όπως στον αγώνα των Σίξερς με τους Κλίπερς, όπου μετά τον Τομπάιας Χάρις, την σκυτάλη πήρε ο Καουάι Λέοναρντ. Ο ηγέτης της ομάδας του Λος Άντζελες έφυγε στον αιφνιδιασμό και… πετώντας κάρφωσε στο καλάθι των αντιπάλων, αναγκάζοντας ακόμα και τον θρύλο, Τζούλιους Έρβινγκ να τον παραδεχτεί όπως φάνηκε και στο βλέμμα του.

Dr. J was in awe of Kawhi's dunk pic.twitter.com/Ia2U3DdRbE

