All Star Game: Σέξτον αντί Χίροου στο Rising Stars

Συγκεκριμένα στο παιχνίδι των Rising Stars, ο Κόλιν Σέξτον των Κλίβελαντ Καβαλίερς θα πάρει τη θέση του τραυματία Τάιλερ Χίροου των Μαϊάμι Χιτ.
Ο Σέξτον έχει φέτος κατά μέσο όρο 19,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ ανά 32,2 λεπτά συμμετοχής.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 105vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 76vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 135vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 137vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 123vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 119vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 127vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 101vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 125vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3vs
OK BUDVA 0
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -vs
BARKOM-KAZHANY LVIV -
LIVE
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ 0vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ 2
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -
LIVE
WILDON 2vs
ΑΛΕΡΧΕΙΛΙΝΓΚΕΝ 2
LIVE
ΑΟΥΕΡΜΠΑΧ 0vs
ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 0
LIVE
FIRST VIENNA 1vs
SPC HELFORT 15 0
LIVE
STADLAU 2vs
LANGENROHR 1
LIVE
ΜAΝΣΟΥΕΡΘ 1vs
ΚΟΤΙΝΓΚΜΠΡΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΣΙΤΖΑ ΤΖΑΚAΡΤΑ 4vs
ΠΕΡΣΕΛΑ ΛΑΜΟΝΓΚAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΦΑ 1vs
ΑΡΑΡAΤ-ΑΡΜΕΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΝΤΣAΙΣΕΛ 0vs
ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ 3vs
ΚΟΛΟΥΜΠAΡΑ ΛΑΖAΡΕΒΑΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PELIKAN LOWICZ 2vs
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ 0vs
BELSHINA BOBRUISK 0
ΤΕΛΙΚΟ
DNIPRO-1 U21 2vs
MYKOLAIVKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΝΓΚΜΠΙ 0vs
ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ARDA KARDZHALI 4vs
MARITSA PLOVDIV 0
ΤΕΛΙΚΟ
TRAJAL KRUSEVAC 2vs
JAGODINA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΛΜΕ 1vs
ΒAΡΜΠΕΡΓΚΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΒΙΒ 1vs
FC LORI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2vs
ΚΟΥΣΤΟΣΙΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΟΜΣΟ 4vs
ΟΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΡAΒΑ 3vs
ΙΝΤΕΡ ΖAΠΡΕΖΙΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BUDUCNOST PODGORICA 1vs
ΙΣΚΡΑ ΝΤΑΝΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΚ ΜΠΡAΒΟ 4vs
ΟΣΙΓΙΕΚ ΙΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΜAΡ 1vs
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 1vs
ΜΠAΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΠAΤΙ 3vs
ΚΟΓΚΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΜΠΡΟ 0vs
ΣΚΙΒΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ 2vs
ΑΠΟΣ ΜΠΛAΝΣΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΚΙΑ ΠΕΣΧΑΝΟΚΟΣΚΟΓΙΕ 1vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΑΡΜΑΒΙΡ 1
ΟΥΦΑ -vs
ΑΡΑΡAΤ ΕΡΕΒAΝ -
FEHRING -vs
ΜΕΤΕΡΣΝΤΟΡΦ -
ΜΠΡΑΟΥΝΣΒAΙΓΚ -vs
ΧAΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ -
ΛΙΝΤΟΜ -vs
ΝΟΡΜΠΙ -
PROGRES NIEDERCORN -vs
ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ-ΣΑAΡ -
ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ -vs
AUSTRIA WIEN II -
HENNEF 05 -vs
ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
SV GOSSENDORF -vs
LANNACH -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -vs
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -
Σε μια αλλαγή προχώρησε η διοργανώτρια αρχή του ΝΒΑ για το ματς των Rising Stars στο All Star Weekend που θα διεξαχθεί στο Σικάγο.
Συγκεκριμένα στο παιχνίδι των Rising Stars, ο Κόλιν Σέξτον των Κλίβελαντ Καβαλίερς θα πάρει τη θέση του τραυματία Τάιλερ Χίροου των Μαϊάμι Χιτ.
Ο Σέξτον έχει φέτος κατά μέσο όρο 19,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ ανά 32,2 λεπτά συμμετοχής.