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All Star Game: Σέξτον αντί Χίροου στο Rising Stars

All Star Game: Σέξτον αντί Χίροου στο Rising Stars

All Star Game: Σέξτον αντί Χίροου στο Rising Stars

Σε μια αλλαγή προχώρησε η διοργανώτρια αρχή του ΝΒΑ για το ματς των Rising Stars στο All Star Weekend που θα διεξαχθεί στο Σικάγο. 

Συγκεκριμένα στο παιχνίδι των Rising Stars, ο Κόλιν Σέξτον των Κλίβελαντ Καβαλίερς θα πάρει τη θέση του τραυματία Τάιλερ Χίροου των Μαϊάμι Χιτ.

Ο Σέξτον έχει φέτος κατά μέσο όρο 19,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ ανά 32,2 λεπτά συμμετοχής.

 

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