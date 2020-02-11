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Θεαματικό Top 10 και στην κορυφή το απίθανο κάρφωμα του Τζόνσον (vid)

Θεαματικό Top 10 και στην κορυφή το απίθανο κάρφωμα του Τζόνσον (vid)

Θεαματικό Top 10 και στην κορυφή το απίθανο κάρφωμα του Τζόνσον (vid)

Δείτε τις δέκα πιο θεαματικές φάσεις από τις αναμετρήσεις του ΝΒΑ που έγινα το ξημέρωμα. 

Πολύ όμορφες φάσεις περιελάμβανε το Top 10 της βραδιάς στο ΝΒΑ.

Στην κορυφή βρίσκεται το εκπληκτικό κάρφωμα του Κάμερον Τζόνσον των Σανς υπό την πίεση του Τζαβέιλ ΜακΓκι των Λέικερς.

Παρακολουθείστε το Top 10...

 

NBA Top 10 Plays of the Night | February 10, 2020

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