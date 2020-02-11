Θεαματικό Top 10 και στην κορυφή το απίθανο κάρφωμα του Τζόνσον (vid)

Πολύ όμορφες φάσεις περιελάμβανε το Top 10 της βραδιάς στο ΝΒΑ.
Στην κορυφή βρίσκεται το εκπληκτικό κάρφωμα του Κάμερον Τζόνσον των Σανς υπό την πίεση του Τζαβέιλ ΜακΓκι των Λέικερς.
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 135vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 105vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 76vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 137vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 123vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 119vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 127vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 125vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 101vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
OK BUDVA -
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -vs
BARKOM-KAZHANY LVIV -
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -
LIVE
ΠΕΡΣΙΤΖΑ ΤΖΑΚAΡΤΑ 0vs
ΠΕΡΣΕΛΑ ΛΑΜΟΝΓΚAΝ 0
ΟΥΦΑ -vs
ΑΡΑΡAΤ-ΑΡΜΕΝΙΑ -
PELIKAN LOWICZ -vs
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ -
ΒΕΝΤΣAΙΣΕΛ -vs
ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ -
ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ -vs
ΚΟΛΟΥΜΠAΡΑ ΛΑΖAΡΕΒΑΤΣ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ -vs
BELSHINA BOBRUISK -
DNIPRO-1 U21 -vs
MYKOLAIVKA -
ΛΙΝΓΚΜΠΙ -vs
ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ -
ARDA KARDZHALI -vs
MARITSA PLOVDIV -
TRAJAL KRUSEVAC -vs
JAGODINA -
ΜAΛΜΕ -vs
ΒAΡΜΠΕΡΓΚΣ -
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ -vs
ΚΟΥΣΤΟΣΙΛΙΑ -
ΚAΚΙΑ ΠΕΣΧΑΝΟΚΟΣΚΟΓΙΕ -vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΑΡΜΑΒΙΡ -
ΟΥΦΑ -vs
ΑΡΑΡAΤ ΕΡΕΒAΝ -
ΛΒΙΒ -vs
FC LORI -
ΤΡΟΜΣΟ -vs
ΟΝΤ -
BUDUCNOST PODGORICA -vs
ΙΣΚΡΑ ΝΤΑΝΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ -
ΑΣΚ ΜΠΡAΒΟ -vs
ΟΣΙΓΙΕΚ ΙΙ -
ΝΤΟΥΜΠΡAΒΑ -vs
ΙΝΤΕΡ ΖAΠΡΕΖΙΤΣ -
ΚΑΡΠAΤΙ -vs
ΚΟΓΚΕ -
ΧΟΜΠΡΟ -vs
ΣΚΙΒΕ -
ΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ -vs
ΑΠΟΣ ΜΠΛAΝΣΚΟ -
ΚΑΛΜAΡ -vs
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
ΜΠAΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ -
WILDON -vs
ΑΛΕΡΧΕΙΛΙΝΓΚΕΝ -
ΑΟΥΕΡΜΠΑΧ -vs
ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ -
FIRST VIENNA -vs
SPC HELFORT 15 -
FEHRING -vs
ΜΕΤΕΡΣΝΤΟΡΦ -
ΜAΝΣΟΥΕΡΘ -vs
ΚΟΤΙΝΓΚΜΠΡΑΝ -
ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ -vs
AUSTRIA WIEN II -
STADLAU -vs
LANGENROHR -
ΜΠΡΑΟΥΝΣΒAΙΓΚ -vs
ΧAΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ -
ΛΙΝΤΟΜ -vs
ΝΟΡΜΠΙ -
PROGRES NIEDERCORN -vs
ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ-ΣΑAΡ -
HENNEF 05 -vs
ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
SV GOSSENDORF -vs
LANNACH -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -vs
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -
Δείτε τις δέκα πιο θεαματικές φάσεις από τις αναμετρήσεις του ΝΒΑ που έγινα το ξημέρωμα.
Πολύ όμορφες φάσεις περιελάμβανε το Top 10 της βραδιάς στο ΝΒΑ.
Στην κορυφή βρίσκεται το εκπληκτικό κάρφωμα του Κάμερον Τζόνσον των Σανς υπό την πίεση του Τζαβέιλ ΜακΓκι των Λέικερς.
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