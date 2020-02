Ο Τζέρεμι Λαμπ θέλησε να πικάρει τον σέντερ των Νετς μετά από χαμένη βολή κάνοντας high five, όμως ο ΝτιΆντρε Τζόρνταν του τη φύλαγε.

Στην επόμενη που ευστόχησε «κυνήγησε» τον αντίπαλό του για να επαναλάβει το high five.

Δείτε το στιγμιότυπο..

DeAndre Jordan got one shake from Jeremy Lamb, but he got left hanging on the second attempt pic.twitter.com/ATCfcxHG1b

