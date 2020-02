Μερικές φορές η μπάλα θέλει να μπει στο καλάθι με οποιαδήποτε συνθήκη. Ακόμα και αν ο παίκτης δεν έχει καμία πρόθεση να σουτάρει. Ο Κάιλ Κούζμα είναι ο σημερινός πρωταγωνιστής, αφού του έφυγε η μπάλα από τα χέρια και απλά κατέληξε στο καλάθι με κάποιον... θεότρελο τρόπο.

Take 'em however you can get 'em pic.twitter.com/aX1gFPEIx5

— SportsCenter (@SportsCenter) February 11, 2020