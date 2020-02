Οι Χοκς κοντράρονται με τους Μάτζικ και ο τεράστιος Βινς Κάρτερ θα παίξει για τελευταία φορά στο Ορλάντο.

Ο κορυφαίος dunker ever έπαιξε στους Μάτζικ τη σεζόν 2009-10 και η ομάδα δεν τον ξέχασε, φτιάχνοντας ένα όμορφο video.

Δείτε την έκπληξη για τον Vinsanity.

The Magic show @mrvincecarter15 love in his final time playing in Orlando#TrueToAtlanta | #H15TORY pic.twitter.com/4heO5amR9w

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 11, 2020