Το buzzer beater του Μπογκντάνοβιτς είχε μόλις 12.6% να μπει (pic & vids)

Οι Τζαζ πήραν τη νίκη επί των Ρόκετς χάρη σε εύστοχο τρίποντο του Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς σε «νεκρό» χρόνο.

Σύμφωνα με τη «Second Spectum Data» όταν σηκώθηκε ο Κροάτης από το έδαφος είχε μόλις 12.6% πιθανότητες να ευστοχήσει.

Η συγκεκριμένη εταιρεία μεταξύ άλλων ανέλυσε πως μέχρι εκείνο το σημείο ο Μπογκντάνοβιτς είχε μόλις ένα εύστοχο σουτ εντός πεδιάς, ο Τάκερ που τον μάρκαρε βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση και το γενικότερο ποσοστό του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Επίσης να σημειωθεί πως αυτό ήταν το δεύτερο φετινό buzzer beater του Κροάτη αφού είχε ευστοχήσει κόντρα στους Μπακς.

Bojan Bogdanovic’s game-winning 3 tonight was the 3rd game-winning FG (5 seconds or less remaining) from 28+ feet this season. With just a 12.6% chance of going in, it had the lowest shot probability of any game-winner this season.

— Second Spectrum (@SecondSpectrum) February 10, 2020