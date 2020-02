Κόμπι Μπράιαντ: Η τελευταία του φορά στο Κλίβελαντ και το δώρο στον Λεμπρόν τα παπούτσια του (vid)

Οι Καβαλίερς θυμήθηκαν εκείνη την ημέρα και ανέβασαν και σχετικό βίντεο στα επίσημα social media της ομάδας. Συγκεκριμένα ήταν 10 Φεβρουαρίου 2016, στο farewell του Κόμπι στην πόλη του Οχάιο.

Για την... ιστορία, οι Καβαλίερς είχαν νικήσει τους Λέικερς με 120-111 και ο Κόμπι είχε πετύχει 17 πόντους με 5/16 σουτ, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν είχε 29 πόντους και 11 τελικές πάσες.

February 10, 2016.

Kobe Bryant gifts @KingJames his game-worn shoes following his final game played in Cleveland.#MambaForever @Lakers pic.twitter.com/OO635HjUZi

— Cleveland Cavaliers (@cavs) February 10, 2020