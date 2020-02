Με ΛεΜπρόν και όλα τα αστέρια της η Team USA στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο! (pic)

Με την παρουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς να δεσπόζει, η Team USA αναμένεται να παρουσιαστεί πανίσχυρη στην χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου προκειμένου να κατακτήσει ένα ακόμη χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.

Συγκεκριμένα οι 44 παίκτες έχουν ως εξής: Μπαμ Αντεμπάγιο (Χιτ), ΛαΜάρκους Όλντριτζ (Σπερς), Χάρισον Μπαρνς (Κινγκς), Μπράντλεϊ Μπιλ (Ουίζαρντς), Ντέβιν Μπούκερ (Σανς), Μάλκολμ Μπρόγκντον (Πέισερς), Τζίμι Μπάτλερ (Χιτ), Μάικ Κόνλεϊ (Τζαζ), Στεφ Κάρι (Ουόριορς), Άντονι Ντέιβις (Λέικερς), ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν (Σπερς), Αντρέ Ντράμοντ (Καβαλίερς), Κέβιν Ντουράντ (Νετς), Πολ Τζορτζ (Κλίπερς), Ντρέιμοντ Γκριν (Ουόριορς), Τζέιμς Χάρντεν (Ρόκετς), Μόντρεζλ Χάρελ (Κλίπερς), Τζο Χάρις (Νετς), Τομπάιας Χάρις (Σίξερς), Γκόρντον Χέιγουορντ (Σέλτικς), Ντουάιτ Χάουαρντ (Λέικερς), Μπράντον Ίνγκραμ (Πέλικανς), Κάιρι Ίρβινγκ (Νετς), ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς), Κάιλ Κούζμα (Λέικερς), Ντέιμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς), Μπρουκ Λόπεζ (Μπακς), Κέβιν Λοβ (Καβαλίερς), Κάιλ Λόουρι (Ράπτορς), Τζαβέιλ ΜακΓκι (Λέικερς), Κρις Μίντλετον (Μπακς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Τζαζ), Βίκτορ Ολαντίπο (Πέισερς), Κρις Πολ (Θάντερ), Μέισον Πλάμλι (Νάγκετς), Μάρκους Σμαρτ (Σέλτικς), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς), Κλέι Τόμπσον (Ουόριορς), Μάιλς Τέρνερ (Πέισερς), Κέμπα Ουόκερ (Σέλτικς), Ράσελ Ουέστμπρουκ (Ρόκετς), Ντέρικ Ουάιτ (Σπερς).

Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Paul George, Kyrie Irving, LeBron James, Kawhi Leonard, Damian Lillard and Klay Thompson -- they're all on the @usabasketball 44-man preliminary roster for the Tokyo Olympics just officially announced ... pic.twitter.com/Y6RzKfJer4

