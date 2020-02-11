Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Το αποψινό πρόγραμμα:
02:00 Πίστονς - Χόρνετς
02:00 Πέισερς - Νετς
02:00 Μάτζικ - Χοκς
02:30 Ράπτορς - Τίμπεργουλβς
03:00 Μπακς - Κινγκς
03:30 Μάβερικς - Τζαζ
04:00 Νάγκετς - Σπερς
05:30 Ουόριορς - Χιτ
05:30 Λέικερς - Σανς
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 0vs
ΛΕΙΨΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
OK BUDVA -
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -vs
BARKOM-KAZHANY LVIV -
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -
PELIKAN LOWICZ -vs
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ -
ΟΥΦΑ -vs
ΑΡΑΡAΤ ΕΡΕΒAΝ -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -vs
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -
Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο υποδέχονται τους Σακραμέντο Κιγκς ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή του Ιγκουοντάλα στην έδρα των Ουόριορς ως αντίπαλος του Γκόλντεν Στέιτ.
Το αποψινό πρόγραμμα:
02:00 Πίστονς - Χόρνετς
02:00 Πέισερς - Νετς
02:00 Μάτζικ - Χοκς
02:30 Ράπτορς - Τίμπεργουλβς
03:00 Μπακς - Κινγκς
03:30 Μάβερικς - Τζαζ
04:00 Νάγκετς - Σπερς
05:30 Ουόριορς - Χιτ
05:30 Λέικερς - Σανς