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Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

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Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο υποδέχονται τους Σακραμέντο Κιγκς ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή του Ιγκουοντάλα στην έδρα των Ουόριορς ως αντίπαλος του Γκόλντεν Στέιτ. 

Το αποψινό πρόγραμμα:

02:00 Πίστονς - Χόρνετς
02:00 Πέισερς - Νετς
02:00 Μάτζικ - Χοκς
02:30 Ράπτορς - Τίμπεργουλβς
03:00 Μπακς - Κινγκς
03:30 Μάβερικς - Τζαζ
04:00 Νάγκετς - Σπερς
05:30 Ουόριορς - Χιτ
05:30 Λέικερς - Σανς

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