Ψηφίσατε: H Team Lebron καλύτερη από την Team Giannis με τρομαχτική διαφορά! (pic)

Οι δύο αρχηγοί του All Star Game κάθισαν πριν από μερικές ημέρες απέναντι και επέλεξαν την ομάδα τους για το επερχόμενο παιχνίδι στο Σικάγο. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς επέλεγε πρώτος βασικούς, αφού ήταν πρώτος στις ψήφους του κοινού, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκείνος που ξεκίνησε με τους αναπληρωματικούς.

Οι δύο παίκτες κατέληξαν στις ομάδες τους και με μια πρώτη ματιά ένα πράγμα είναι φανερό. Ο «Βασιλιάς» έχει γεμίσει την ομάδα του ταλέντο, έχοντας τρανταχτά ονόματα σε αυτήν, ενώ η ομάδα του Έλληνα σταρ είναι μια σκληρή ομάδα, που ίσως να μην ταιριάζει στο προφίλ που έχουν οι αγώνες στο All Star Game.

Αυτό μάλλον επηρέασε και τους αναγνώστες του gazzetta.gr, αφού σας καλέσαμε να επιλέξετε την ομάδα που σας αρέσει περισσότερο και το αποτέλεσμα υπέρ της Team Lebron είναι συντριπτικό. Η ομάδα του σταρ του Λος Άντζελες πήρε 3.752 ψήφους και ποσοστό 73% προτίμησης, ενώ εκείνη του Γιάννη έμεινε αρκετά πίσω με ποσοστό 27% και μόλις 1408 ψήφους.

Μπορεί η ομάδα του Αντετοκούνμπο να μην είναι η πιο... δημοφιλής, ο «Greek Freak» πάντως θα πάει έτοιμος να φύγει επιτέλους νικητής! Το μόνο σίγουρο είναι ότι για ακόμα μαι φορά το All Star Game του Σικάγο πρόκειται να είναι γιορτή.

Team Giannis: Τζοέλ Εμπίιντ, Πασκάλ Σιακάμ, Κέμπα Γουόκερ, Τρέι Γιανγκ, Κρις Μίντλετον, Μπαμ Αντεμπάγιο, Ρούντι Γκομπέρτ, Τζίμι Μπάτλερ, Κάιλ Λόουρι, Μπράντον Ίνγκραμ, Ντόνοβαν Μίτσελ

Team LeBron: Άντονι Ντέιβις, Καουάι Λέοναρντ, Λούκα Ντόντσιτς, Τζέιμς Χάρντεν, Νταμιάν Λίλαρντ, Μπεν Σίμονς, Νίκολα Γιόκιτς, Τζέισον Τέιτουμ, Κρις Πολ, Ράσελ Ουέστμπρουκ, Ντομάντας Σαμπόνις

A look at Team LeBron vs. Team Giannis on paper #NBAAllStar pic.twitter.com/Gr9nCO4zaB

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) February 7, 2020