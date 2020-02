O Ντουράντ επέστρεψε στο παρκέ και παίζει ξανά μπάσκετ! (vid)

Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του ο Κέβιν Ντουράντ και δεν θα μπορούσαν να είναι πιο χαρούμενοι στο Μπρούκλιν. Ο σταρ των Νετς, αναρρώνει από τον σοβαρό τραυματισμό του και δείχνει κάθε μέρα και καλύτερα. Ο KD είχε κόψει τον αχίλλειο του στους περσινούς Τελικούς κόντρα στους Ράπτορς, το περασμένο Ιούνιο και μπορεί να άλλαξε ομάδα το καλοκαίρι, δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί όμως, αφού συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Αυτή δείχνει να πηγαίνει εξαιρετικά, αφού ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού τον δείχνει να παίζει και πάλι μπάσκετ και μάλιστα να δείχνει και σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Ντουράντ πάντως δεν αναμένεται να επιστρέψει την φετινή σεζόν στην αγωνιστική δράση και πιθανότατα θα κάνει ντεμπούτο με το Μπρούκλιν με την νέα σεζόν του ΝΒΑ.

Kevin Durant's rehab appears to be coming along very well.

(: IG/___devonte___) pic.twitter.com/T2fWSCgLYi

— theScore (@theScore) February 9, 2020