Η 48άρα του Γιανγκ τον βάζει σε ένα ξεχωριστό κλαμπ με ΛεΜπρον και Ντουράντ! (pic & vid)

Σπουδαίες εμφανίσεις, οδηγούν σε σπουδαία ρεκόρ τον Τρε Γιανγκ στην σύντομη καριέρα του στο ΝΒΑ. Κόντρα στους Νικς έκανε τρομαχτική εμφάνιση με 48 πόντους και κατάφερε να βάλει τον εαυτό του σε ένα «κλειστό» κλαμπ κόντρα στους κορυφαίους. Έγινε ακόμα ένας μαζί με τον ΛεΜπρον Τζέιμς και τον Κέβιν Ντουράντ, που έχει τουλάχιστον 10 παιχνίδια με 40 πόντους, πριν κλείσει τα 22 του χρόνια.

Τι έχουν να δουν τα μάτια μας από αυτό το παιδί...

ANOTHER 40-point game.@TheTraeYoung joins LeBron and KD as the only players in NBA history with at least ten 40-point games before turning 22. pic.twitter.com/iL2Pp04JWX

— SportsCenter (@SportsCenter) February 10, 2020