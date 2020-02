Ουέστμπρουκ για την άμυνα του Γκομπέρ: «Δεν έχει διαφορά, βάζω την μπάλα στο καλάθι» (vid)

Η συνθήκη των Ρόκετς, που παίζουν χωρίς να έχουν ψηλό παίκτη, φέρνει τους αντίπαλους ψηλούς να παίζουν άμυνα σε πολύ κοντύτερους παίκτες. Κάπως έτσι ο Γκομπέρ βρέθηκε να παίζει άμυνα πάνω στον Ουέστμπρουκ, στο παιχνίδι των Ρόκετς με τους Τζαζ, όπου οι δεύτεροι πήραν μεγάλη νίκη.

Ο άσος του Χιούστον μίλησε για το πως αντιμετώπισε έναν τόσο ψηλό παίκτη μπροστά του και η απάντηση του ήταν κάπως... αναμενόμενη.

«Την έβαλα στο στήθος του και έβαλα αυτό το... πράγμα στο καλάθι. Δεν διαφέρει ο Γκομπέρ. Τυχαίνει να είναι λίγο ψηλότερος». Για την ιστορία όντως κανείς δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Ουέστμπρουκ, αφού στο τέλος του παιχνιδιού είχε 39 πόντους. 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

