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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑMilwaukee Bucks
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Κανείς δεν μπορεί να κόψει τον... οδοστρωτήρα Αντετοκούνμπο! (vid)

Κανείς δεν μπορεί να κόψει τον... οδοστρωτήρα Αντετοκούνμπο! (vid)

Κανείς δεν μπορεί να κόψει τον... οδοστρωτήρα Αντετοκούνμπο! (vid)

Ποιος θα κόψει τον Γιάννη; Μάλλον κανείς!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει την μπάλα και με μία κίνηση αδειάζει τον Γκόρντον κι όλη την άμυνα των Μάτζικ!

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