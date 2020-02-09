Κανείς δεν μπορεί να κόψει τον... οδοστρωτήρα Αντετοκούνμπο! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει την μπάλα και με μία κίνηση αδειάζει τον Γκόρντον κι όλη την άμυνα των Μάτζικ!
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— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 8, 2020/blockquote>
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 78vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 77vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 59vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84vs
ΜΙΛAΝΟ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 4vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 5vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 2vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΖΕ 0vs
ΛΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 2vs
ΕΙΜΠAΡ 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΦΗ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ESPANYOL -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΣΠΑΛ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΠAΡΜΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
LIVE
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 47vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 73
LIVE
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 56vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 53
LIVE
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 56vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 45
LIVE
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 37vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 45
LIVE
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 16vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 13
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 95vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 112
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΡΕΜΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΛΥΩΝ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΟΜΠΡΑΝΤΟΙΡΟ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
VL PESARO -vs
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΚΡΕΜΟΝΑ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΚΑΝΤΟΥ -
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -vs
DE LONGHI TREVISO -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ALMA TRIESTE -
ORIORA PISTOIA -vs
ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ -
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ -vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΦΙΟΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΙ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ -vs
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ -
ΟΠAΒΑ -vs
ΤΡΙΝΕΚ -
Ποιος θα κόψει τον Γιάννη; Μάλλον κανείς!
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει την μπάλα και με μία κίνηση αδειάζει τον Γκόρντον κι όλη την άμυνα των Μάτζικ!
No magic required. #FearTheDeer pic.twitter.com/Q4WLXvtywV
— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 8, 2020/blockquote>