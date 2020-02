Τζόρνταν vs Κόμπι: Το πρώτο τους All Star Game ως αντίπαλοι (vid)

Η Νέα Υόρκη είχε φορέσει τα καλά της αφού το «MSG» φιλοξένησε το All Star Game to 1998.

Στις 08/02/98, σαν σήμερα δηλαδή οι Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ βρέθηκαν για πρώτη φορά αντίπαλοι στη γιορτή του μπάσκετ.

Ο σταρ των Μπουλς είχε 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ ενώ ο αυτός των Λέικερς 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο MJ23 είχε πάρει το βραβείο του MVP.

On this day in 1998, Kobe faced off with MJ in his first All-Star Game

