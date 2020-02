Οι Χόρνετς ετοιμάζονται να λύσουν το συμβόλαιο με τον Μάικλ Κιντ Γκίλχριστ και όταν συμβεί πιθανότατα θα μετακομίσει στους Μάβερικς.

Ο 26άχρονος φέτος μετρά 4 πόντους και 2.9 ριμπάουντ σε 12 αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί.

Reporting with @espn_macmahon: Charlotte is finalizing a contract buyout with F Michael Kidd-Gilchrist. Dallas has emerged as a possible destination once MKG clears waivers.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2020