Tα αποτελέσματα του NBA στο gazzetta.gr

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Τα αποτελέσματα

Μάτζικ-Μπακς 95-111
Χόρνετς-Μαβερικς 100--116
Πίστονς-Νικς 92-95
Πέισερς-Πέλικανς 117-124
Ράπτορς-Νετς 119-118
Τίμπεργουλβς-Κλίπερς 142-115
Ουόριορς-Λέικερς 120-125
Σανς-Νάγκετς 108-117
 Κινγκς-Σπερς 122-102

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