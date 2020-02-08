Tα αποτελέσματα του NBA στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα
Μάτζικ-Μπακς 95-111
Χόρνετς-Μαβερικς 100--116
Πίστονς-Νικς 92-95
Πέισερς-Πέλικανς 117-124
Ράπτορς-Νετς 119-118
Τίμπεργουλβς-Κλίπερς 142-115
Ουόριορς-Λέικερς 120-125
Σανς-Νάγκετς 108-117
Κινγκς-Σπερς 122-102
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΦΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΛΥΩΝ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΦΗ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ESPANYOL -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΣΠΑΛ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΠAΡΜΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 95vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 92vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 117vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 119vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 142vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 120vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 122vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 102
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΡΕΜΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΛΥΩΝ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
LIVE
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 0vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 0
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΟΜΠΡΑΝΤΟΙΡΟ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
VL PESARO -vs
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΚΡΕΜΟΝΑ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΚΑΝΤΟΥ -
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -vs
DE LONGHI TREVISO -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ALMA TRIESTE -
ORIORA PISTOIA -vs
ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ -
LIVE
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ 34vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 42
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΦΙΟΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΙ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
LIVE
SV THAL 1vs
UBELBACH 3
LIVE
PAIDE LINNAMEESK. II 1vs
ΤΑΜΠΑΣAΛΟΥ 0
LIVE
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 0vs
ΝΤΟΜΑΖΛΙΤΣΕ 0
LIVE
SC MARIA LANZENDORF 0vs
SVG GUNTRAMSDORF 1
LIVE
AVANHARD ODESSA 0vs
KHADZHIBEY USATOVO 1
LIVE
FK IMT BEOGRAD 0vs
VINCA 1
LIVE
ΝΤΕΜΝΙΑ 1vs
SOKIL DULIBY 0
LIVE
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ 0vs
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) 1
LIVE
VICTORIA HAZLACH 1vs
SOKOL DOLNI LUTYNE 0
LIVE
ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΜΠΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 0vs
ΚΑΣΕΤΣAΡΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ 4vs
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ U21 3
ΤΕΛΙΚΟ
BACEVAC 0vs
LISOVIC 1
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ -vs
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) -
ΕΛΒΑ -vs
TAMMEKA TARTU U21 -
PIRKA -vs
GRATWEIN-STRABENGEL -
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -vs
GORNIK II ZABRZE -
FK JED. STARA PAZOVA -vs
ZELEZNICAR INDJIJA -
BESIKTAS WIEN -vs
L.A. RIVERSIDE -
MITHLINGER GRALLA -vs
FROHNLEITEN -
SEGEDKA -vs
TURA TATARBUNARI -
KADINO -vs
VARDAR SKOPJE -
OLZA POGWIZDOW -vs
BANIK RYCHVALD -
VOINTA SANDRA -vs
BAZOS -
1865 ΝΤΑΧAΟΥ -vs
ΤΟΥΡΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΤΑΣΠΟΡ ΜΟΥΝΧΕΝ -
MILUTINAC -vs
LOKOMOTIVA BEOGRAD -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ -
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ -vs
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -
STRUGA -vs
PELISTER BITOLA -
FRISIA WILHELMSHAVEN -vs
VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
PITU GULI KRUSEVO -vs
CRNO BUKI ZL -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
SPORTCLUB BAD GAMS -vs
SPORTCLUB STAINZ -
RADNICKI OBRENOVAC -vs
MLADI RADNIK -
YELLOW STAR -vs
EICHGRABEN -
MYKOLAIVKA -vs
MAGDALINOVKA -
FK HAJDUK DIVOS -vs
FK 1. MAJ RUMA -
RENOVA -vs
TIKVES -
ATLETIC ODESSA U19 -vs
REAL PHARMA ODESSA -
ΟΠAΒΑ -vs
ΤΡΙΝΕΚ -
GASV POELFING BRUNN -vs
UFC WETTMANNSTATTEN -
ΚΕΙΛΑ -vs
ΒΟΡΟΥ ΧΕΛΙΟΣ -
ΠΟΓΚΟΝ ΛΒΙΒ -vs
KARPATY KAMIANKA-BUZ -
ROGASKA -vs
ZAGOREC -
FK ZVEZDARA -vs
BORAC OSTRUZNICA -
SLAVOJ RYCHWALD -vs
KONCZYCE MALE -
SC MACCABI WIEN -vs
ASK ELEKTRA II -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ -
SAMPION CELJE -vs
ΝΤΡAΒΑ ΠΤΟΥΙ -
KORMIL DAVYDIV -vs
ΜΙΚΟΛAΙΒ -
ΠΑΡΝΟΥ ΤΖΑΛΓΚΑΛΙΚΛΟΥΜΠΙ -vs
ΤΑΡΤΟΥ ΒΕΛΚΟ ΗΛΕΚΤΕΡ -
ΡΑΝΧAΙΜ IL -vs
ΣΤΙΟΡΝΤAΛΣ/ΜΠΛΙΝΚ -
UNION VASOLDSBERG -vs
SV HAUSMANNSTATTEN -
ΒΙΚΙΝΓΚ -vs
ΑΡΕΝΤAΛ -
ΚAΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ -vs
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ -
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Πέισερς-Πέλικανς 117-124
Ράπτορς-Νετς 119-118
Τίμπεργουλβς-Κλίπερς 142-115
Ουόριορς-Λέικερς 120-125
Σανς-Νάγκετς 108-117
Κινγκς-Σπερς 122-102