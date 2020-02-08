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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Οι Ράπτορς συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους κόντρα στους Τζαζ, ενώ ήρθε η πρώτη ήττα των Ρόκετς με το περίφημο small ball. Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

 Σίξερς-Γκρίζλις 119-107
Ουίζαρντς-Μάβερικς 119-118
Σέλτικς-Χοκς 112-107
Πέισερς-Ράπτορς 106-115
 Θάντερ-Πίστονς 108-101
 Σανς-Ρόκετς 127-91
 Κινγκς-Χιτ 105-97
 Τζαζ-Μπλέιζερς 117-114

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