Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Σίξερς-Γκρίζλις 119-107
Ουίζαρντς-Μάβερικς 119-118
Σέλτικς-Χοκς 112-107
Πέισερς-Ράπτορς 106-115
Θάντερ-Πίστονς 108-101
Σανς-Ρόκετς 127-91
Κινγκς-Χιτ 105-97
Τζαζ-Μπλέιζερς 117-114
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 78vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 77vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 59vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84vs
ΜΙΛAΝΟ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 4vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 5vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 2vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΖΕ 0vs
ΛΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 2vs
ΕΙΜΠAΡ 1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 119vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 119vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 112vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 106vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 108vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 127vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 105vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 117vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 114
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΑΝΤ -
ΡΕΝ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΜΕΤΣ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΝΙΣ -vs
ΝΙΜ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΦΟΡΤΙΤΟΥΝΤΟ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
ΑΡΤΣAΧ 0vs
SEVAN 0
ΛΙΣΕΝ -vs
ΖΝΟΙΜΟ -
USV HITZENDORF -vs
FC LIGIST -
ΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ -vs
ΖΙΛΙΝΑ -
USV RB HOF -vs
SV TIESCHEN -
ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜAΡΑ -vs
ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ -
SV KLOECH -vs
SU REBENLAND -
ΤΙΟΥΜΕΝ -vs
BIOLOG NOVOKUBANSK -
PROGRESUL SPARTAC -vs
UNIREA SLOBOZIA -
BS POLONIA BYTOM -vs
GOCZALKOWICE ZDROJ -
ΑΠΟΣ ΜΠΛAΝΣΚΟ -vs
ZBROJOVKA BRNO B -
ΡΕΚΟΡΝΤ ΜΠΙΕΛΣΚΟ ΜΠΙΑΛΑ -vs
ΠΟΝΤΧAΛΕ ΝΟΟΥΒΙ ΤAΡΓΚ -
ASU POLI TIMISOARA -vs
DUMBRAVITA -
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -vs
GKS KATOWICE -
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ -
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -vs
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ -
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ -vs
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
MIESZKO GNIEZNO -
POGON II SZCZECIN -vs
ΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ -
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ -vs
URSUS WARSZAWA -
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -vs
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ -
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -vs
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -
ΛΕΧΙΑ ΙΙ ΠΟΖΝΑ -vs
UNIA JANIKOWO -
SZOMBIERKI BYTOM -vs
GORNIK II ZABRZE -
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ -vs
KKS 1925 KALISZ -
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ -
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ -vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ -
GKS KATOWICE -vs
SZOMBIERKI BYTOM -
ROW 1964 RYBNIK -vs
PNIOWEK PAWLOWICE -
MIESZKO GNIEZNO -vs
VICTORIA WRZESNIA -
ΚAΡΒΙΝΑ -vs
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ -
SWIT SKOLWIN -vs
LECHIA ZIELONA GORA -
Οι Ράπτορς συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους κόντρα στους Τζαζ, ενώ ήρθε η πρώτη ήττα των Ρόκετς με το περίφημο small ball. Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Σίξερς-Γκρίζλις 119-107
Ουίζαρντς-Μάβερικς 119-118
Σέλτικς-Χοκς 112-107
Πέισερς-Ράπτορς 106-115
Θάντερ-Πίστονς 108-101
Σανς-Ρόκετς 127-91
Κινγκς-Χιτ 105-97
Τζαζ-Μπλέιζερς 117-114