To ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

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Oι Πέισερς κοντράρονται με τους Ράπτορς, ενώ οι Σανς παίζουν με τους Ρόκετς. Δείτε όλα τα ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

Οι αποψινοί αγώνες

02:00 Σίξερς-Γκρίζλις 119-107
02:00 Ουίζαρντς-Μάβερικς 119-118
02:30 Σέλτικς-Χοκς 112-107
03:00 Πέισερς-Ράπτορς 106-115
03:00 Θάντερ-Πίστονς 108-101
04:00 Σανς-Ρόκετς
05:00 Κινγκς-Χιτ
05:30 Τζαζ-Μπλέιζερς

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