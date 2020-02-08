To ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Οι αποψινοί αγώνες
02:00 Σίξερς-Γκρίζλις 119-107
02:00 Ουίζαρντς-Μάβερικς 119-118
02:30 Σέλτικς-Χοκς 112-107
03:00 Πέισερς-Ράπτορς 106-115
03:00 Θάντερ-Πίστονς 108-101
04:00 Σανς-Ρόκετς
05:00 Κινγκς-Χιτ
05:30 Τζαζ-Μπλέιζερς
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 78vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 77vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 59vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84vs
ΜΙΛAΝΟ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 4vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 5vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 2vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΖΕ 0vs
ΛΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 2vs
ΕΙΜΠAΡ 1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
LIVE
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 80vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 62
LIVE
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 30vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 28
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 119vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 119vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 112vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 106vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 108vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 101
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΑΝΤ -
ΡΕΝ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΜΕΤΣ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΝΙΣ -vs
ΝΙΜ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΦΟΡΤΙΤΟΥΝΤΟ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΠΑΟΚ -
ΛΙΣΕΝ -vs
ΖΝΟΙΜΟ -
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -vs
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
MIESZKO GNIEZNO -
BS POLONIA BYTOM -vs
GOCZALKOWICE ZDROJ -
ΡΕΚΟΡΝΤ ΜΠΙΕΛΣΚΟ ΜΠΙΑΛΑ -vs
ΠΟΝΤΧAΛΕ ΝΟΟΥΒΙ ΤAΡΓΚ -
ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜAΡΑ -vs
ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ -
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -vs
GKS KATOWICE -
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ -
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -vs
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ -
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -vs
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -
ΛΕΧΙΑ ΙΙ ΠΟΖΝΑ -vs
UNIA JANIKOWO -
SZOMBIERKI BYTOM -vs
GORNIK II ZABRZE -
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ -vs
KKS 1925 KALISZ -
POGON II SZCZECIN -vs
ΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ -
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ -vs
URSUS WARSZAWA -
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ -vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ -
GKS KATOWICE -vs
SZOMBIERKI BYTOM -
ROW 1964 RYBNIK -vs
PNIOWEK PAWLOWICE -
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ -
MIESZKO GNIEZNO -vs
VICTORIA WRZESNIA -
ΚAΡΒΙΝΑ -vs
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ -
SWIT SKOLWIN -vs
LECHIA ZIELONA GORA -
Oι Πέισερς κοντράρονται με τους Ράπτορς, ενώ οι Σανς παίζουν με τους Ρόκετς. Δείτε όλα τα ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Οι αποψινοί αγώνες
02:00 Σίξερς-Γκρίζλις 119-107
02:00 Ουίζαρντς-Μάβερικς 119-118
02:30 Σέλτικς-Χοκς 112-107
03:00 Πέισερς-Ράπτορς 106-115
03:00 Θάντερ-Πίστονς 108-101
04:00 Σανς-Ρόκετς
05:00 Κινγκς-Χιτ
05:30 Τζαζ-Μπλέιζερς