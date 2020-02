Ο 22χρονος Γάλλος φόργουορντ, ο οποίος μετράει φέτος 5.2 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ σε 25 αγώνες θα βάλει την υπογραφεί του σε πολυετές συμβόλαιο με το Μπρούκλιν, σύμφωνα με τον Shams Charania.

O Λουαού - Καμπάρο έχει 5.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ μ.ό. σε 196 συμμετοχές στο ΝΒΑ.

The Nets are signing Timothe Luwawu-Cabarrot to a multi-year deal, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2020