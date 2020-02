Χάρντεν: «Μπορεί από ύψος να είμαστε κοντοί, αλλά έχουμε καρδιά» (vid)

Παναθηναϊκός - Ζενίτ: Δεκάδες ειδικά για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα. Τα μεγάλα παιχνίδια βρίσκονται εδώ. |21+

Οι Ρόκετς συνεχίζουν να είναι θετικοί παίζοντας χωρίς παίκτη πάνω από τα 2 μέτρα και η νίκη κόντρα στους Λέικερς έδωσε απαντήσεις. Η ομάδα του Χιούστον μετά τις ανταλλαγές δεν έχει ψηλό και όσοι παίζουν προσπαθούν να κάνουν όλα τα υπόλοιπα σωστά, για να καλυφθεί αυτό το μειονέκτημα.

«Δεν είμαστε κοντοί, προφανώς όταν βάζεις κάτω αριθμούς είμαστε, αλλά έχουμε καρδιά. Ο καθένας ξεχωριστά έχει μεγάλη καρδιά. Μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον καθένα».

Harden talked Rockets' new small ball rotation: “We’re not smaller — obviously height-wise [we are]. But heart. Each individual got big hearts. We can compete with anybody.”

