Ο Μοκόκα των Μπουλς, έβαλε τους πρώτους του πόντους, έγραψε ιστορία και γνώρισε... MVP αποθέωση! (pic & vid)

Παναθηναϊκός - Ζενίτ: Δεκάδες ειδικά για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα. Τα μεγάλα παιχνίδια βρίσκονται εδώ. |21+

Ο νεαρός άσος θα την θυμάται για πολύ καιρό αυτή την βραδιά. Κόντρα στους Πέλικανς έκανε μόλις την 6η συμμετοχή του στο ΝΒΑ με την φανέλα των Μπουλς και μόλις σε 5 λεπτά πρόλαβε να βάλει 15 πόντους, έχοντας 6/6 σουτ και 3/3 τρίποντα, με τους πόντους αυτούς να είναι και οι πρώτοι του.

Αυτό αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ, αφού αυτή η πρώτη φορά που ένας παίκτης έχει τέτοια συγκομιδή σε τόσο λίγο χρόνο από την σεζόν 1954/55. Ο κόσμος αποθέωσε τον πιτσιρικά, ενώ ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε πάει η μητέρα του να τον δει και δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί καλύτερα η βραδιά του.

"I’m glad the fans were cheering for me. My mother just got here today, so to be able to score in front of her is really cool." - Adam Mokoka https://t.co/8en50Jdgop

— Chicago Bulls (@chicagobulls) February 7, 2020