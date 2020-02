Ο 30χρονος φόργουορντ (1μ.98) μετράει φέτος 5.8 πόντους και 3.1 ριμπάουντ μ.ό. σε 49 συμμετοχές.

Η Φιλαντέλφια τον έστειλε στο Ορλάντο, παίρνοντας ως αντάλλαγμα ένα μελλοντικό draft pick δεύτερου γύρου.

Philadelphia has traded James Ennis to Magic for a second-round pick, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020