Mπάτλερ: «Έτοιμοι να πάμε στον... πόλεμο!» (vid)

Οι Χιτ απέκτησαν τον Αντρέ Ιγκουοντάλα, ενώ θέλουν να προσθέσουν στο δυναμικό τους και τον Ντανίλο Γκαλινάρι.

Ο ηγέτης του Μαϊάμι σχολίασε τις εξελίξεις, ενώ έδειξε πόσο εμπιστεύεται το ρόστερ της ομάδας του.

«Είμαστε έτοιμοι να πάμε στον πόλεμο. Ξέρουμε πως μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις καλύτερες ομάδες», ήταν τα λόγια του.

Η ομάδα του Σποέλστρα βρίσκεται στην 4η θέση της Ανατολής.

Jimmy Butler after Heat’s trade deadline push: “We’re ready to go to war. We know we can compete with the best of them.” pic.twitter.com/2N4uO5JwpE

— Ben Golliver (@BenGolliver) February 6, 2020