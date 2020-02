«Έφαγε» αγκωνιά και έσπασε την μύτη του ο Πορζίνγκις (vid)

Ήταν ανεβασμένος τον τελευταίο καιρό, αλλά... κόπηκε η φόρα στον Κρίσταπς Πορζίνγκις, αφού στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο παιχνίδι με τους Γκρίζλις. Ο αγκώνας του Τζάκσον προσγειώθηκε στο πρόσωπο του και αμέσως ο ψηλός του Ντάλας αποχώρησε με αίματα από το παρκέ, ενώ επιβεβαιώθηκε και επίσημα ότι έχει σπάσει την μύτη του.

Στα 29 λεπτά πάντως που έπαιξε επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται με 32 πόντους, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

Kristaps Porzingis confirmed after the game that he broke his nose on this play against the Grizzlies tonight. pic.twitter.com/NkwEf92h3i

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 6, 2020