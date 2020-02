Ο γιος του Σακίλ «χτύπησε» τατουάζ για τον Κόμπι και την Τζιάνα (pics)

Ο γιος του Σακίλ Ο' Νιλ ήταν ακόμα ένας που συγκλονίστηκε από την απώλεια του πάλαι ποτέ παίκτη των Λέικερς και της 13χρονης κόρης του.

Όπως είχε αναφέρει σε δηλώσεις του, ο «Black Mamba» τον είχε βοηθήσει πολύ και η είδηση του θανάτου του τον στεναχώρησε βαθύτατα.

Γι' αυτό και αποφάσισε να τους «κουβαλά» για πάντα πάνω του, αφού τους έκανε τατουάζ στο πόδι του.

Can’t wait for you guys to see final product pic.twitter.com/DXiUjThmtt — Shareef O’Neal (@SSJreef) February 5, 2020

I went to hoop this morning ... I swear I could feel you shooting with me — Shareef O’Neal (@SSJreef) January 28, 2020

Right above me every night I go to sleep I’m going to play through you pic.twitter.com/BPYuGsxV2G — Shareef O’Neal (@SSJreef) January 27, 2020

You’ve really been there for me all 20 years of my life ... been there for me since I was born .. love you — Shareef O’Neal (@SSJreef) January 26, 2020

GIGI love you cousin — Shareef O’Neal (@SSJreef) January 26, 2020