Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα:
Πίστονς - Σανς 116-108
Ράπτορς - Πέισερς 119-118
Σέλτικς - Μάτζικ 116-100
Νετς - Ουόριορς 129-88
Θάντερ - Καβαλίερς 109-103
Τίμπεργουλβς - Χοκς 120-127
Μάβερικς - Γκρίζλις 107-121
Τζαζ - Νάγκετς 95-98
Κλίπερς - Χιτ 128-111
ΑΡΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 2vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 78vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 73
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 116vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 116vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 129vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 119vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 109vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 120vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 95vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 128vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 111
ΑΡΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
LIVE
ΜAΡΙΟΥΠΟΛ 0vs
ΣΤΡΙΠΦΙΝΓΚ/ΒAΙΝΕΝ 1
LIVE
ΣΙΝΝΙΚ-Μ ΓΙAΡΟΣΛΑΒΛ 0vs
ΟΡΝΤΑΜΠAΣΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΜΟΝΤΡΕΑΛ 0
ΜΠΡΑΝ -vs
ΑΣAΝΕ -
ΣΙΣΑΚΕΤ -vs
YASOTHON F.C. -
ΡAΝΤΙΝΚ ΜΠΙΤΖΕΛΙΝΑ -vs
KRUPA NA VRBASU -
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ -vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ -
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
PROGRESUL SPARTAC -
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ -vs
SEVAN -
INGULEC REGION -vs
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -
MET. ZAPORIZHYA U19 -vs
FK VOLCHANSK -
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ -
TRAJAL KRUSEVAC -vs
BUDUCNOST POPOVAC -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ -vs
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ -
RADNICKI OBRENOVAC -vs
DINAMO PANCEVO -
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ -vs
SHKUPI SKOPJE -
ΣΠAΡΤΑΚ ΒAΡΝΑ -vs
ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ -
ΣΚΕΙΝΤ -vs
ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ -
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣΠAΡΤΑΚΣ ΤΖΟΥΡΜAΛΑ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
ΚΟΛΟΥΜΠAΡΑ ΛΑΖAΡΕΒΑΤΣ -
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -
PRVA ISKRA BARIC -vs
ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ -
ΕΡΕΜΠΡΟ -vs
ΡΕΑΛ ΜΠΑΛΟΜΠΕΝΤΙΚΑ ΛΙΝΕΝΣΕ -
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ -vs
ΜAΛΜΕ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΣΑΜΠΟΥΡΤAΛΟ ΤΜΠΙΛΙΣΙ -
KAC 1909 -vs
WOLFSBERGER AC II -
OURE FA -vs
ΟΤΕΡΟΥΠ -
ΣAΝΤΕΦΙΟΡΝΤ -vs
ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ -
VFB DILLINGEN -vs
ΒAΙΣΜΠΑΧ -
DIFFERDANGE 03 -vs
MUHLENBACH-SANDZAK -
ΓΚΡΙΣΧAΙΜ 1916 -vs
TUS MARIENBORN -
ROHRENDORF/GEDERS. -vs
SPRATZERN -
ΝΤAΛΑΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ -
Το δραματικό ματς στο Τορόντο και η νίκη των Κλίπερς απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ ήταν τα δύο ματς που ξεχώρισαν περισσότερο από τις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν τα ξημερώματα στο ΝΒΑ.
Τα αποτελέσματα:
Πίστονς - Σανς 116-108
Ράπτορς - Πέισερς 119-118
Σέλτικς - Μάτζικ 116-100
Νετς - Ουόριορς 129-88
Θάντερ - Καβαλίερς 109-103
Τίμπεργουλβς - Χοκς 120-127
Μάβερικς - Γκρίζλις 107-121
Τζαζ - Νάγκετς 95-98
Κλίπερς - Χιτ 128-111