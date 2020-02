Οι Ρόκετς αφού έδωσαν τον Καπέλα, έβαλαν τον Χάρντεν να πηδήξει στο τζάμπολ! (pic & vid)

Κύπελλο Ελλάδας με σούπερ αποδόσεις στη Vistabet.gr.(21+)

Οι Ρόκετς το έχουν πάρει απόφαση εδώ και καιρό να παίξουν small ball και η αποχώρηση του Κλιντ Καπέλα μέσω τετραπλής ανταλλαγής ήταν προς αυτή την κατεύθυνση.

Πλέον το Χιούστον έχει την πιο κοντή ομάδα στη λίγκα, κάτι που είδαμε και στο ματς με τους Χόρνετς.

Οι Ρόκετς έβαλαν τον Τζέιμς Χάρντεν να πηδήξει στο τζάμπολ κόντρα στον Ζέλερ, ενώ πριν λίγες μέρες το ίδιο είχαν κάνει και κόντρα στους Μάβερικς εκεί όπου πήδηξε με τον Πόρζίνγκις (τον τελευταίο καιρό ο Ντ'Αντόνι δεν χρησιμοποιούσε τον Καπέλα, αφού τον προόριζαν για trade).

O Moύσιας έχει ύψος 1.98, ενώ ο Ζέλερ βλέπει τον κόσμο από τα 2.13.

Rockets really got James Harden out there doing the jump ball to start the game pic.twitter.com/MSYUN0uXLM

