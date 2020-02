Χάρντεν: Έφτασε τις 42 double double 40άρες, απέχει μία από την κορυφή! (pic & vid)

Τον τελευταίο καιρό ο Τζέιμς Χάρντεν δεν ήταν στα καλύτερα του αλλά κόντρα στους Χόρνετς τα πράγματα άλλαξαν.

Ο Μούσιας έφτασε τα 42 ματς καριέρας με 40 πόντους και double double (40 πόντους, 12 ασίστ), διαλύοντας τις σφήκες.

Έτσι βρίσκεται στην 2η θέση της λίστας και χρειάζεται ακόμα μία τέτοια επίδοση για να πιάσει τον Σακίλ Ο'Νίλ.

James Harden recorded his 42nd career 40-point double-double (40 pts, 12 assists) against the Hornets on Tuesday.

That is the 2nd-most since the NBA-ABA merger (1976-77), trailing Shaquille O'Neal (43). pic.twitter.com/QemGXz81gx

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 5, 2020