Το μπάσκετ είναι απλό άθλημα και οι Μπακς το κάνουν ακόμα πιο απλό. Τι χρειάζεται για να σκοράρεις; Αρχικά παίζεις καλή άμυνα, κλέβεις την μπάλα, την παίρνει ο Μπλέντσο, τρέχει σαν σίφουνας το γήπεδο, πασάρει στον Γιάνναρο και αυτός καρφώνει. Αυτό δηλαδή που έκαναν τα… ελάφια και κόντρα στους Πέλικανς.

He makes it look easy #FearTheDeer pic.twitter.com/9cJH3gAFSC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 5, 2020