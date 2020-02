All Star Game: Μεγάλοι… μπόμπερ στον διαγωνισμό τριπόντων (pic)

Μπορεί το όνομα του Ντάμιαν Λίλαρντ, ειδικά μετά τα όσα κάνει το τελευταίο διάστημα, να ξεχωρίζει. Ωστόσο στον φετινό διαγωνισμό τριπόντων του All Star Game που θα διεξαχθεί στο Σικάγο θα δούμε μεγάλους σουτέρ. Αναλυτικά θα λάβουν μέρος οι: Τράι Γιανγκ (Χοκς), Ζακ ΛαΒίν (Μπουλς), Ντεβόντ Γκράχαμ (Χόρνετς), Ντέιβις Μπέρτανς (Ουίζαρντς), Ντάνκαν Ρόμπινσον (Χιτ), Τζόε Χάρις (Νετς), Μπάντι Χιλντ (Κινγκς), Ντάμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς)

Here is the 2020 #MtnDew3PT lineup! pic.twitter.com/eq4zebAa0R

— NBA TV (@NBATV) February 4, 2020