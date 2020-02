Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός: Δεκάδες ειδικά για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα. Τα μεγάλα παιχνίδια βρίσκονται εδώ. |21+

Ήδη εδώ και λίγο καιρό η καρέκλα του Στιβ Μιλς άρχιζε να... τρίζει και πλέον ήρθε και η απόλυσή του.

Όπως μεταδίδουν έγκριτοι δημοσιογράφοι από τις ΗΠΑ, η ομάδα της Νέας Υόρκης αποφάσισε να απομακρύνει τον 60χρονο από τη θέση του προέδρου, ενώ ο Σκοτ Πέρι παραμένει στη θέση του τζένεραλ μάνατζερ.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης των Νις, Τζιμ Ντόλαν, έχει στόχο να πάρει ως αντικαταστάτη τον Μασάι Ουτζίρι των Ράπτορς, αλλά έχει συμβόλαιο μέχρι το 2021 με την ομάδα του Τορόντο.

Masai Ujiri is primary target for Knicks’ James Dolan to replace Steve Mills, per @wojespn pic.twitter.com/XXnBqPOH05 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2020

Scott Perry has taken over basketball operations in New York for fired Steve Mills, league source tells @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/kk6j1x8Odh — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2020