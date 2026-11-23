Οι Ορλάντο Μάτζικ μπήκαν δυναμικά στη διεκδίκηση του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, με τους Ντένβερ Νάγκετς να παραμένουν επίσης στο κυνήγι του πρώην γκαρντ των Μπακς.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων του NBA, με τη λίστα των υποψήφιων μνηστήρων του να μεγαλώνει όσο παραμένει διαθέσιμος στην αγορά.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο του HoopsHype, οι Ορλάντο Μάτζικ έχουν μπει δυνατά στη διεκδίκηση του Αμερικανού γκαρντ, προσθέτοντας ακόμη έναν ενδιαφερόμενο στο μεταγραφικό σκηνικό. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και οι Ντένβερ Νάγκετς, οι οποίοι εξακολουθούν να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Το όνομα του Πόρτερ Τζούνιορ είχε απασχολήσει νωρίτερα και άλλους οργανισμούς της λίγκας, όπως τους Μαϊάμι Χιτ, τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και τους Σακραμέντο Κινγκς, που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Ο 25χρονος γκαρντ προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, καταγράφοντας 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ, 5,2 ριμπάουντ και 2,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 33,2 λεπτά συμμετοχής.