Έχουμε νέο beef στο ΝΒΑ μεταξύ του Έντι Τζόνσον και του Ντρέιμοντ Γκριν με πολλές ατάκες που θα συζητηθούν.

Μια νέα κόντρα γεννιέται στο ΝΒΑ. Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και πρώην NBAer, Έντι Τζόνσον εξαπέλυσε... επίθεση προς τον Ντρέιμοντ Γκριν, λέγοντας πως θα έπρεπε να αφιερώνει πιο λίγο χρόνο στο podcast και να κοιτάξει να βελτιώσει το παιχνίδι του. Φυσικά ο παίκτης των Γουόριορς δεν γινόταν να μην απαντήσει.

Τα λόγια του Τζόνσον: «Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι που παίκτες που είναι ακόμα ενεργοί κάνουν τώρα podcast. Αυτοί οι παίκτες βγάζουν πάνω από 50 έως 60 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Δεν θα έπρεπε να ασχολείσαι με τίποτα άλλο εκτός από το άθλημά σου. Σου δίνουν τέτοια λεφτά. Όχι.

Έχω διαφωνίες με τον Ντρέιμοντ Γκριν, που είναι πολύ ενεργός σε αυτόν τον χώρο. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Νομίζει ότι τα έχει καταφέρει. Νομίζω ότι πιστεύει πως έχει φτάσει στην κορυφή του ως καλαθοσφαιριστής. Τώρα, από την πλευρά της ομάδας, ξέρει ότι κάθε χρόνο πρέπει να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό για να μπορείς να κερδίσεις. Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα.

Αλλά νομίζει ότι βρίσκεται στην κορυφή ως παίκτης. Η απάντησή μου σε αυτόν είναι: “Όχι, δεν είσαι. Είσαι ακόμα κακός στα ελεύθερα βολές. Συνέχισε να δουλεύεις πάνω σε αυτό για να βελτιωθείς. Δεν είσαι καλός σουτέρ. Συνέχισε να δουλεύεις πάνω σε αυτό για να βελτιωθείς".

Όλες εκείνες τις ώρες που περνάς στα social media και σε ένα podcast, θα έπρεπε να τις περνάς στο γυμναστήριο. Ίσως να είχε πιάσει το σουτ σου»

Η απάντηση του Γκριν: «Έχεις τύπους που συγκρίνουν τους νεαρούς εαυτούς τους με τον γέρο εαυτό μου, κάτι που είναι διασκεδαστικό. Λέει πολλά. Έχεις ανθρώπους που καυχιούνται για τα βιογραφικά τους, και αν εγώ ανταποδώσω να καμαρώνω το βιογραφικό μου, τότε είμαι νταής. Σε αυτόν τον soft κόσμο που ζούμε, οι άνθρωποι λένε, "Ωχ, κάποιος πειράζει κάποιον".

Οι άνθρωποι θα πουν ό,τι θέλουν να πουν. Αν έχω χρόνο, συνήθως απαντάω μόνο μία φορά και μετά απλώς τους αφήνω να μιλάνε στο μικρόφωνό τους ή στον υπολογιστή τους ή, στην περίπτωση του Tζόνσον, σε όποιον έχει να του πληκτρολογεί. Γιατί ξέρουμε καλά ότι δεν ξέρει πώς να χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα.

Αν προσέξεις, ποτέ δεν είναι πραγματικά οι μεγάλοι που διαφωνούν, και ποτέ δεν είναι οι νικητές που διαφωνούν. Πάντα είναι οι χαμένοι και οι τύποι που απλώς δεν τα κατάφεραν... εντελώς. Και έτσι, ας διαφωνήσουν.»

Eddie Johnson says Draymond Green should spend less time podcasting and more time fixing his jump shot “The one thing I don't like is active players having podcasts right now. These players are making upwards of $50 to $60 million a year. It is nothing else you should be concentrating on other than your sport. You are being paid that kind of money. No...” “I go back and forth with Draymond Green who's very active in this space. But here's the thing. He thinks he's made it. I think he believes he's reached his pinnacle as a basketball player. Now, from a team standpoint, he knows that every year you have to try your best to be able to go win. He's won championships” “But he thinks he's at the pinnacle as a player. My statement to him is, ‘No, you're not. You're still a poor free throw shooter. Keep working on it to improve it. You're not a good shooter. Keep working on it to improve it” “All those hours you're spending on social networking on a podcast, you should be spending those extra hours in a gym. Maybe that jump shot would have come around” November 23, 2026