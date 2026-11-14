Αντετοκούνμπο: Η εμφάνισή του κόντρα στους Καβαλίερς

Αντετοκούνμπο: Η εμφάνισή του κόντρα στους Καβαλίερς

Αντετοκούνμπο: Η εμφάνισή του κόντρα στους Καβαλίερς
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Δείτε τα highlights από την εμφάνιση του Γιάννη Αντετκούνμπο κόντρα στους Καβαλίερς.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο να είναι σε καταπληκτικό βράδυ οι Χιτ επικράτησαν των Καβαλίερς με 133-121.

Ο «Greek Freak» ήταν καταιγιστικός για ακόμη ένα βράδυ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 37 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε την εμφάνιση του Αντετοκούνμπο:

@Photo credits: x_miami_heat
     

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