Ο Ντεζούντε Μάρεϊ ζήτησε ανταλλαγή από τους Πέλικανς και επιθυμεί να φύγει από τη Νέα Ορλεάνη, αφού στο τελευταίο ματς είπε «σκυλ@» τον προπονητή του.

Δεν θα ξαναπαίξει στη Νέα Ορλεάνη όπως όλα δείχνουν ο Ντεζούντε Μάρεϊ. Ο Αμερικανός γκαρντ σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ζήτησε ανταλλαγή από τους Πέλικανς και επιθυμεί να φύγει από την ομάδα. Μάλιστα το τελευταίο ματς είχε αποκαλέσει «σκυλ@» τον προπονητή του, Μόξλεϊ.

Ο μάνατζερ του, Ριτς Πολ, μαζί με τους αξιωματούχους της ομάδας, έχουν ξεκινήσει να εργάζονται για να βρεθεί μια λύση για τον παίκτη και να αποτελέσει παρελθόν από τους πελεκάνους μέσω ανταλλαγής.

Ο Μάρεϊ στην καριέρα του στο ΝΒΑ έχει μέσο όρο 15.5 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, 5.4 ασίστ. Τη σεζόν που διανύουμε έχει 13.4 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ ανά παιχνίδι στους Πέλικανς.

New Orleans Pelicans guard Dejounte Murray wants a trade from the franchise, and his agent Klutch Sports CEO Rich Paul and team officials have started working on a resolution for the one-time All-Star, sources tell ESPN. https://t.co/OoozAwcqvN November 13, 2026