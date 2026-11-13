Πέλικανς: Ο Μάρεϊ πρώτα είπε «σκύλ@» τον προπονητή του και μετά ζήτησε ανταλλαγή από τη Νέα Ορλεάνη
Δεν θα ξαναπαίξει στη Νέα Ορλεάνη όπως όλα δείχνουν ο Ντεζούντε Μάρεϊ. Ο Αμερικανός γκαρντ σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ζήτησε ανταλλαγή από τους Πέλικανς και επιθυμεί να φύγει από την ομάδα. Μάλιστα το τελευταίο ματς είχε αποκαλέσει «σκυλ@» τον προπονητή του, Μόξλεϊ.
Ο μάνατζερ του, Ριτς Πολ, μαζί με τους αξιωματούχους της ομάδας, έχουν ξεκινήσει να εργάζονται για να βρεθεί μια λύση για τον παίκτη και να αποτελέσει παρελθόν από τους πελεκάνους μέσω ανταλλαγής.
Ο Μάρεϊ στην καριέρα του στο ΝΒΑ έχει μέσο όρο 15.5 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, 5.4 ασίστ. Τη σεζόν που διανύουμε έχει 13.4 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ ανά παιχνίδι στους Πέλικανς.
New Orleans Pelicans guard Dejounte Murray wants a trade from the franchise, and his agent Klutch Sports CEO Rich Paul and team officials have started working on a resolution for the one-time All-Star, sources tell ESPN. https://t.co/OoozAwcqvN— Shams Charania (@ShamsCharania) November 13, 2026
Dejounte Murray called his OWN coach a b*tch during their last game Today he demanded a trade 👀 https://t.co/r4SipRWzQT— BrickCenter (@BrickCenter_) November 13, 2026
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