Πέλικανς: Ο Μάρεϊ πρώτα είπε «σκύλ@» τον προπονητή του και μετά ζήτησε ανταλλαγή από τη Νέα Ορλεάνη

Πέλικανς: Ο Μάρεϊ πρώτα είπε «σκύλ@» τον προπονητή του και μετά ζήτησε ανταλλαγή από τη Νέα Ορλεάνη

Νίκος Καρφής
Πέλικανς: Ο Μάρεϊ πρώτα είπε «σκύλ@» τον προπονητή του και μετά ζήτησε ανταλλαγή από τη Νέα Ορλεάνη
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Ο Ντεζούντε Μάρεϊ ζήτησε ανταλλαγή από τους Πέλικανς και επιθυμεί να φύγει από τη Νέα Ορλεάνη, αφού στο τελευταίο ματς είπε «σκυλ@» τον προπονητή του.

Δεν θα ξαναπαίξει στη Νέα Ορλεάνη όπως όλα δείχνουν ο Ντεζούντε Μάρεϊ. Ο Αμερικανός γκαρντ σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ζήτησε ανταλλαγή από τους Πέλικανς και επιθυμεί να φύγει από την ομάδα. Μάλιστα το τελευταίο ματς είχε αποκαλέσει «σκυλ@» τον προπονητή του, Μόξλεϊ.

Ο μάνατζερ του, Ριτς Πολ, μαζί με τους αξιωματούχους της ομάδας, έχουν ξεκινήσει να εργάζονται για να βρεθεί μια λύση για τον παίκτη και να αποτελέσει παρελθόν από τους πελεκάνους μέσω ανταλλαγής.

Ο Μάρεϊ στην καριέρα του στο ΝΒΑ έχει μέσο όρο 15.5 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, 5.4 ασίστ. Τη σεζόν που διανύουμε έχει 13.4 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ ανά παιχνίδι στους Πέλικανς.

     

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