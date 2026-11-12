Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε σε νέα διαφήμιση γνωστής εταιρείας προφυλακτικών.

Φορώντας στολή διαιτητή και έχοντας αφήσει την μπάλα του μπάσκετ στην άκρη, ο Γιάννης Αντετκούνμπο πρωταγωνιστεί στη νέα επιχειρηματική του κίνηση, διαφημίζοντας προφυλακτικά.

Συγκεκριμένα στη διαφήμιση φαίνεται ο «Greek Freak» όπου δίνει ερωτικές συμβουλές για το φλερτ, καθώς και για το σεξ με ασφάλεια, προωθώντας το προϊόν «Trojan». Η νέα επιχειρηματική ιδέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στα social media.