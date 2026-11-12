Ο Στεφ Κάρι έφυγε με τραυματισμό από το ματς κόντρα στους Ρόκετς και οι Γουόριορς ανησυχούν.

Στο 8-4 έπεσαν οι Γουόριορς αφού ηττήθηκαν με 115-108, σε ένα ματς που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ο Στεφ Κάρι και ο Σμαρτ αποβλήθηκε γιατί γρονθοκόπησε τον Μπάσεϊ. Ο ηγέτης των πολεμιστών πήγε στα αποδυτήρια μετά από μια προσπάθεια για τρίποντο.

Ο σταρ του Γκόλντεν Στέιτ αποκόμισε τραυματισμό στο δεξί ισχίο και οι άνθρωποι των Γουόριορς είναι σε αναμμένα κάρβουνα, αφού ο Στεφ είναι ο άνθρωπος που κουβαλά τo franchise για πολλά χρόνια.

Πλέον η ομάδα του Στιβ Κερ περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού. Ο Κάρι πρόλαβε να παίξει μόλις έξι λεπτά και πέτυχε ένα τρίποντο