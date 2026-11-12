Κάρι: Τραυματίστηκε κόντρα στους Ρόκετς, σε αναμμένα κάρβουνα οι Γουόριορς
Στο 8-4 έπεσαν οι Γουόριορς αφού ηττήθηκαν με 115-108, σε ένα ματς που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ο Στεφ Κάρι και ο Σμαρτ αποβλήθηκε γιατί γρονθοκόπησε τον Μπάσεϊ. Ο ηγέτης των πολεμιστών πήγε στα αποδυτήρια μετά από μια προσπάθεια για τρίποντο.
Ο σταρ του Γκόλντεν Στέιτ αποκόμισε τραυματισμό στο δεξί ισχίο και οι άνθρωποι των Γουόριορς είναι σε αναμμένα κάρβουνα, αφού ο Στεφ είναι ο άνθρωπος που κουβαλά τo franchise για πολλά χρόνια.
Πλέον η ομάδα του Στιβ Κερ περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού. Ο Κάρι πρόλαβε να παίξει μόλις έξι λεπτά και πέτυχε ένα τρίποντο
Stephen Curry headed to the locker room with an apparent right hip injury. https://t.co/1zVrNz00bH— ESPN (@espn) November 12, 2026
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