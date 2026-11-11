Χοκς: Το πακέτο που θα μπορούσε να στείλει τον Ντέιβις στην Ατλάντα
Στη... λίστα της Ατλάντα βρίσκεται ο Άντονι Ντέιβις. Οι Χοκς θα μπορούσαν να δελεάσουν τους Γουίζαρντς με ένα δυνατό πακέτο ανταλλαγής για τον Unibrow, ειδικά αν ο Ντέιβις πιέσει για μέγιστη επέκταση συμβολαίου από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Τιμ ΜακΜάχον του ESPN.
Οι Χοκς θα μπορούσαν να βάλουν στα ανταλλάγματα παίκτες όπως ο Ονίεκα Οκόνγκγου, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, ο Κόρεϊ Κίσπερτ και ο Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ, αλλά και μελλοντικά picks.
Τη φετινή σεζόν ο Ντέιβις δείχνει την ποιότητα του στην ομάδα της πρωτεύουσας, αφού μετρά 25.7 πόντους και 9.7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι στις εννιά αναμετρήσεις που έχει πατήσει παρκέ.
REPORT: Atlanta Hawks could entice the Washington Wizards with a strong trade package for Anthony Davis, especially if Davis pushes for a max contract extension from Washington, according to Tim MacMahon of ESPN. The Hawks could dangle players like Onyeka Okongwu, CJ McCollum, Corey Kispert, & Dorian Finney-Smith, as well as picks, in a potential offer. Thoughts? 🤔 Graphics: @byakshayram/IG— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 11, 2026
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