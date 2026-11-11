Χοκς: Το πακέτο που θα μπορούσε να στείλει τον Ντέιβις στην Ατλάντα

Νίκος Καρφής
Χοκς: Το πακέτο που θα μπορούσε να στείλει τον Ντέιβις στην Ατλάντα
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Η περίπτωση του Άντονι Ντέιβις δεν αφήνει αδιάφορους τους Χοκς σύμφωνα με Αμερικανό ρεπόρτερ.

Στη... λίστα της Ατλάντα βρίσκεται ο Άντονι Ντέιβις. Οι Χοκς θα μπορούσαν να δελεάσουν τους Γουίζαρντς με ένα δυνατό πακέτο ανταλλαγής για τον Unibrow, ειδικά αν ο Ντέιβις πιέσει για μέγιστη επέκταση συμβολαίου από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Τιμ ΜακΜάχον του ESPN.

Οι Χοκς θα μπορούσαν να βάλουν στα ανταλλάγματα παίκτες όπως ο Ονίεκα Οκόνγκγου, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, ο Κόρεϊ Κίσπερτ και ο Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ, αλλά και μελλοντικά picks.

Τη φετινή σεζόν ο Ντέιβις δείχνει την ποιότητα του στην ομάδα της πρωτεύουσας, αφού μετρά 25.7 πόντους και 9.7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι στις εννιά αναμετρήσεις που έχει πατήσει παρκέ.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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