Ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, μίλησε για τα σχέδια του NBA Europe, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2027 με τη συμμετοχή 16 ομάδων.

Ο Μαρκ Τέιτουμ έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση «Sportico’s Invest New York» και μεταξύ άλλων ανέλυσε τις διαφορές που θα έχει η νέα διοργάνωση σε σχέση με την υφιστάμενη EuroLeague.

«Οι ομάδες που υπάρχουν ήδη στο οικοσύστημα, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν κουραστεί να επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, χωρίς να βλέπουν την αξία των ομάδων τους να αυξάνεται. Αναζητούν έναν νέο οικονομικό συνεργάτη» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Η έναρξη αυτής της λίγκας θα δώσει τεράστια ώθηση σε επενδύσεις σε έργα υποδομών. Ας υποθέσουμε ότι έχεις 30 με 40 βραδιές μπάσκετ στην έδρα σου. Σου απομένουν άλλες 320 ημέρες μέσα στον χρόνο, τις οποίες μπορείς να αξιοποιήσεις για μουσικές εκδηλώσεις, συναυλίες, συνέδρια και άλλου είδους δραστηριότητες».

Και εξήγησε: «Στα ευρωπαϊκά σπορ θέλουν όλοι οι σύλλογοι να έχουν τη δυνατότητα να ονειρεύονται. Είναι, κατά κάποιον τρόπο, η ομορφιά του Κυπέλλου Αγγλίας. Αντίθετα, το υφιστάμενο σύστημα σήμερα είναι ουσιαστικά μια κλειστή λίγκα» ενώ όταν ρωτήθηκε για τις πιθανές επιφυλάξεις που μπορεί να προκύψουν από την είσοδο της διοργάνωσης σε μια νέα ήπειρο, ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα έντονη και ενίοτε εκρηκτική ατμόσφαιρα που επικρατεί στα ευρωπαϊκά γήπεδα μπάσκετ.

«Σε ορισμένους από αυτούς τους αγώνες δεν θα αισθανόσουν άνετα να φέρεις την οικογένειά σου. Θέλουμε να μεταφέρουμε εκεί την εμπειρία του NBA, διατηρώντας παράλληλα την κουλτούρα, την αθλητική παράδοση και το πάθος που υπάρχει στην Ευρώπη»

Το NBA Europe αναμένεται να κάνει την επίσημη πρεμιέρα του τον Οκτώβριο του 2027, με τον σχεδιασμό να προβλέπει τη συμμετοχή 16 ομάδων. Συγκεκριμένα η δομή του NBA Europe θα περιλαμβάνει 12 ομάδες με μόνιμη θέση και τέσσερις ανοιχτές θέσεις, για τις οποίες θα μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση κάθε επαγγελματική ομάδα μπάσκετ της Ευρώπης.