Εξωγήινος Γουεμπανιάμα, vintage Ντέιβις, αγριεμένοι Ρόκετς

Ο Γουεμπανιάμα συνεχίζει να μαγεύει με τους Σπερς, ενώ οι Ρόκετς νίκησαν και τους Νάγκετς. Μεγάλο ματς ο Ντέιβις.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς δεν είχαν κανένα πρόβλημα να επικρατήσουν με 122-96 των Σανς, οι οποίοι βρίσκονται σε μια μεταβατική περιόδος. Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά έκανε παπάδες με 40 πόντους (2/3 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 9 μπλοκ σε ματς του ΝΒΑ. Έτσι έγινε ο τρίτος παίκτης ever που έχει ματς με 40+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 8+ μπλοκ. Χάρπερ και Φοξ μέτρησαν 17 και 15 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Μπούκερ με τους 32 πόντους που σημείωσε δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του.

Το τρένο του Χιούστον

Στο 8-3 ανέβηκαν οι Ρόκετς αφού επικράτησαν με 110-100 των Νάγκετς. Στο 5-4 το Ντένβερ. Ο Ντουράντ είχε 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Σενγκούν 20 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Από την άλλη ο Μάρεϊ μέτρησε 36 και ο Γιόκιτς είχε 25 πόντους, 16 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Οι ρουκέτες έχουν βάλει ψηλά τον πήχη φέτος με τις εμφανίσεις που κάνουν.

Ο Ντέιβις θυμήθηκε τα παλιά, αλλά δεν έφτανε

Οι Γουίζαρντς είχαν σε μεγάλο βράδυ τον Άντονι Ντέιβις που σταμάτησε στους 44 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό και έτσι ηττήθηκαν 122-111 από τους Πίστονς. Στο 4-7 οι ηττημένοι, στο 7-3 οι νικητές. Από την άλλη πλευρά κορυφαίος ήταν ο Κόλινς που είχε 24 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στους 17 έμεινε ο ηγέτης Κάνινγχαμ για το Ντιτρόιτ που δεν δείχνει να πτοείται και πολύ από την απουσία του Ντούρεν.