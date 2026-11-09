Το Μαϊάμι ετοιμάζεται να επιστρέψει στο επίκεντρο του NBA, καθώς βρίσκεται κοντά στην ανάληψη της διοργάνωσης του All-Star Weekend του 2028.

Το Μαϊάμι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά τη μεγάλη γιορτή του NBA, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο η συμφωνία για τη διεξαγωγή του All-Star Game του 2028, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το ESPN και ο Σαμς Σαράνια.

The NBA is finalizing Miami as host of All-Star Weekend in 2028, sources tell ESPN. The Heat last hosted NBA All-Star Weekend in 1990 and now are set to hold the event after Phoenix does this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 9, 2026

Οι Μαϊάμι Χιτ θα υποδεχθούν το All-Star Weekend για πρώτη φορά μετά από 38 χρόνια, αφού η τελευταία φορά που η πόλη φιλοξένησε τη διοργάνωση ήταν το 1990, όταν το All-Star Game πραγματοποιήθηκε στη Miami Arena, με την Ανατολή να επικρατεί της Δύσης με 130-113 και τον Μάτζικ Τζόνσον να αναδεικνύεται MVP, παρότι αγωνίστηκε με την ηττημένη ομάδα.

Η σκυτάλη της διοργάνωσης θα περάσει πρώτα από το Φοίνιξ, το οποίο έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει το All-Star Weekend από τις 19 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2027, πριν από την επιστροφή του στο Μαϊάμι έναν χρόνο αργότερα.