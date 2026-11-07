Οι Γουόριορς φαίνεται πως έχουν βρει ένα διαμάντι εντός και εκτός παρκέ στο πρόσωπο του Γιάξελ Λέντεμποργκ.

Ο Γιάξελ Λέντεμποργκ ήταν η επιλογή του πρώτου γύρου για τους Γουόριορς στο draft. Επέλεξαν τον απόφοιτο του Michigan στο Νο.11 και με τα όσα κάνει μέχρι στιγμής, δικαιώνοντας απόλυτα.

Είναι μαζί με τον Καμερόν Μπούζερ οι πιο ώριμοι rookies και εντυπωσιάζουν στο παρκέ. Ο power forward των πολεμιστών (24 ετών) κέρδισε με το... καλημέρα θέση βασικού, ξεκινώντας και στα 9 ματς της ομάδας του μέχρι στιγμής.

Μετρά 21 πόντους, 7.1 ριμπαουντ και 4.1 ασίστ, συνεισφέροντας σε πολλούς τομείς, ενώ έχει 1.1 κλεψίματα και σουτάρει με το εξαιρετικό 39.6% τρίποντα. Αποδεικνύεται λαυράκι.

Αλλά δείχνει πως είναι ένα διαμάντι και εκτός παρκέ. Με το που πήρε τον πρώτο του μισθό στο ΝΒΑ, αγόρασε σπίτι στη μητέρα του, η οποία ήταν πάντα δίπλα του και τον στήριξε για να γίνει επαγγελματίας παίκτης. Η μητέρα του συγκινήθηκε με την πράξη του γιου τους που διαπρέπει στα παρκέ του ΝΒΑ και θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια ακόμα.